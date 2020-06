"대형 스크린과 생동감 넘치는 소리로 관전의 재미 높이겠다"

멀티플렉스 CGV는 다음 달 5일 열리는 ‘펍지 콘티넨털 시리즈(PUBG Continental Series)’ 경기를 생중계한다고 30일 전했다. 게임 플레이어언노운스 배틀그라운드의 글로벌 e스포츠 대회다. 아시아에서는 한국(그리핀·VSG·OGN 엔투스·팀 쿼드로·젠지·엘리먼트 미스틱)과 중국, 일본, 대만의 프로팀들이 상금 20만달러를 두고 경쟁한다. CGV는 우승팀을 가리는 마지막 날 경기를 중계한다. 강남점, 광주터미널점, 대구점, 수원점, 왕십리점, 용산아이파크몰점, 서면점 등에서 오후 7시부터 진행한다. 관계자는 “대형 스크린과 생동감 넘치는 소리로 관전의 재미를 높이겠다”고 했다. 관람권 가격은 1만5000원.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr