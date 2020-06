아크네스, 피부 고민 올킬 3종 세트 완판

[아시아경제 조유진 기자] 아크네스는 뷰티 유튜버 라뮤끄와 함께 선보인 문제성 피부·모공·피지 고민을 해결하는 ‘올킬 3종 세트’를 완판했다.

아크네스는 지난 26일 구독자 135만명을 보유한 뷰티 크리에이터 라뮤끄와 함께 문제성 피부 고민 해결을 위한 모공 관리템 올킬 3종 세트 한정 판매 이벤트를 진행했다.

이번 이벤트는 단 24시간 동안 40% 할인된 가격과 함께 무료배송 혜택이 만나, 준비된 세트 수량 완판을 기록하며 소비자들의 높은 호응을 얻었다.

올킬 3종 세트는 ▲ 칼라민 파우더의 진정효과를 패드 한 장에 담아낸 ‘아크네스 포어 타이트닝 패드’ ▲ 안티세범 콤플렉스를 함유해 과잉 피지 조절을 도와 모공을 깨끗하고 산뜻하게 관리해주는 ‘아크네스 포어 타이트닝 세럼’ ▲ 촘촘한 섬유 화이버가 부드럽게 피지를 컨트롤해 보송한 마무리감을 주는 ‘에크멀 모리퍼프’로 구성됐다.

한편, 모공 케어를 도와주는 아크네스 포어 타이트닝 라인은 올리브영, 랄라블라, 롭스 및 네이버, 올리브영 온라인몰, 쿠팡 등 온라인에서도 만나볼 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr