세정 데일리스트, 서머 원피스 출시

[아시아경제 조유진 기자] 패션기업 세정(대표 박순호)의 타임리스 여성 캐주얼 브랜드 데일리스트가 여름 시즌을 겨냥한 신상 원피스 시리즈를 출시했다.

데일리스트의 ‘플라워 프린트 원피스’ 는 네크라인에 프릴 디테일을 더한 페미닌한 무드의 원피스다. 다채로운 컬러의 플라워 패턴이 화사함을 배가시키며, 허리 전체에 고무줄 밴딩 처리로 편안한 착용이 가능하다.

심플한 솔리드 조직의 ‘린넨 혼방 원피스’는 살짝 올라오는 네크라인과 옵션으로 함께 구성된 진주 목걸이로 우아함을 살린 아이템이다. 고급 수입 소재를 사용해 쾌적한 착용감을 자랑한다.

‘체크 패턴 원피스’는 컬러풀한 선염 체크 원단을 사용해 경쾌한 느낌을 자아낸다. 벨트를 활용해 허리를 강조하거나, 모자를 매치하는 등 상황에 따라 특색 있는 액세서리를 함께 연출하면 보다 활용도 높은 룩을 완성할 수 있다.

서머 원피스와 관련된 자세한 정보는 전국 웰메이드 매장과 공식 온라인몰, 웰메이드 공식 인스타그램에서 만나볼 수 있다.

