지누스, 오늘의집 협업 통해 오!리뷰 공개

[아시아경제 김종화 기자]글로벌 가구 브랜드 '지누스'가 오늘의집과의 협업을 통해 오늘의집 공식 에디터가 직접 작성한 '오!리뷰'를 공개한다.

오늘의집 오!리뷰는 에디터가 직접 다양한 제품을 체험하고 리뷰하는 생생한 콘텐츠로, 많은 유저들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 지누스 오!리뷰를 통해 오늘의집 에디터는 상자로 배달 온 지누스 제품을 직접 설치한 후 실제로 사용해본 소감을 들려줄 예정이다. 제품을 구매하기 전 소비자가 궁금해 할 내용과 인테리어에 참고할 수 있는 부가적인 연출 팁을 전달한다.

합리적인 가격대로 높은 품질의 제품을 제공하는 지누스는 상자 안에 담은 매트리스를 택배를 통해 받을 수 있다는 강점으로 현재 오늘의집 매트리스 카테고리에서 1위를 기록하고 전체 카테고리에서 역대 베스트 2위에 올라있다. 8000개 가까운 리뷰와 4.6이라는 높은 별점으로 오늘의집 유저들에게 인정받고 있는 지누스는 이번 오!리뷰를 통해 더욱 관심이 높아질 것으로 예상된다.

지누스 관계자는 "최근 집꾸미기에 대한 수요 증가로 오늘의집과 같은 플랫폼 사용이 늘면서 소비자에게 믿을 수 있는 리뷰를 제공하고자 이번 협업을 기획하게 됐다"며 "앞으로도 소비자와 소통하는데 앞장서고 필요한 정보와 콘텐츠를 제공하기 위해 힘쓸 것"이라고 말했다.

지누스의 오!리뷰는 오늘의집 페이지를 통해 확인할 수 있다.

