브룩스러닝, 국립암센터에 러닝화 기증

[아시아경제 조유진 기자] 삼성물산 패션부문의 러닝 브랜드 브룩스러닝은 미국 희귀암지원단체인 브레이브 라이크 게이브와 협업해 만든 '론치 7'을 지난 29일 국립암센터에 기증했다고 30일 밝혔다.

브레이브 라이크 게이브는 지난해 6월 암으로 사망한 게이브 그룬왈드가 죽기 1년전 설립된 희귀암 연구지원 단체다. 브룩스러닝이 후원한 육상 선수 게이브는 10년간 2차례의 희귀암과 갑상선암 투병을 하면서도 육상선수로서 계속 활동했고, 삶에 대한 희망의 메시지 '러닝 온 호프'를 전 세계에 전했다.

브룩스러닝은 게이브가 강조했던 삶에 대한 희망의 메시지를 바탕으로 희귀암지원단체인 브레이브 라이크 게이브와 협업해 론치 7 리미티드 에디션 상품을 출시했다. 게이브의 슬로건인 러닝 온 호프의 타이포그래픽과 트레이드 마크 컬러인 블루와 화이트로 디자인했다.

브룩스러닝의 국내 사업 총괄인 삼성물산 패션부문은 게이브의 뜻을 기려 국립암센터에 론치 7 러닝화 200여족을 증정했다. 해당 러닝화는 국립암센터 의료진에게 전달될 계획이다.

이날 증정식에 참여한 삼성물산 패션부문 브룩스러닝 송주백 팀장은 “100년 이상의 역사를 가지고 있는 미국 러닝 브랜드 브룩스러닝은 게이브가 보여줬던 희망과 용기를 되돌아보는 차원에서 이번 행사를 마련했다” 라며 “론치 7이 국립암센터에서 사투를 벌이고 있는 의료진에게 감사와 응원으로 다가가길 바란다”고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr