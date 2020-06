SK C&C, 가락시장 스마트 마켓 구축 사업 착수

유통 전 과정에 AI·빅데이터 등 디지털 기술 접목

[아시아경제 이진규 기자] SK㈜ C&C는 30일 서울시농수산식품공사의 '가락시장 스마트 마켓 구축 종합 계획 연구 용역 사업'에 착수했다고 밝혔다.

이번 사업을 통해 농수산물 산지 수확부터 배송, 하역, 거래, 품질 검사, 도소매 판매 등 유통 전 과정에 인공지능(AI)·빅데이터·블록체인·클라우드 등 디지털 기술을 접목한 '스마트 시장'을 구축할 계획이다.

온라인 화상 거래 등 다양한 거래 방법에 대응할 수 있는 거래 플랫폼 구축을 통해 물류를 효율화하고 유통 비용은 줄일 수 있다. 블록체인 기술을 활용한 식품 이력제와 온·습도 센서 조절 장치 등 콜드 체인을 도입한 농수산물 신선도 관리 시스템은 고품질의 신선한 농수산물을 소비자에게 제공한다.

빅데이터 기반의 유통정보시스템은 농수산물 수급 안정을 돕는다. 생산자로부터 소비자에게 농수산물이 전달되는 과정에서 생성되는 유통 데이터를 활용한 농수산물 유통정보시스템을 구축한다. 대량으로 거래되는 농수산물 도매 유통에서 물량, 가격 등 유통정보를 제공해 물량이 일시에 집중되는 현상을 완화해 준다.

디지털 시설 관리로 주변 환경 개선과 운영 비용 절감에도 기여한다. 시장 건물, 상하수도, 전기, 보안, 방범 등을 포함하는 지능화된 사물인터넷(IoT) 시설 관리를 통해 운영비용을 줄일 뿐 아니라 안전사고도 예방한다.

김성환 SK C&C 에너지 Digital추진그룹장은 "시장과 디지털이 만나면 일어날 수 있는 모든 변화를 담아낼 것"이라며 "시장 곳곳에서 AI와 빅데이터 등 디지털 기술이 유기적으로 움직이는 국내 대표 스마트 시장 플랫폼 구축 방향을 제시하겠다"고 말했다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr