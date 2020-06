키움증권 가입한 홍콩계 채권형 펀드 환매 연기

[아시아경제 이동우 기자] 증권사가 투자한 사모펀드의 환매가 연기된 것으로 알려졌다. 증권사도 사모펀드 환매 중단에 따른 피해에서 자유롭지 않게 됐다.

26일 금융투자업계에 따르면 키움증권은 펀드 만기일인 이날 운용사인 젠투파트너스로부터 펀드 환매 연기 통보를 받은 것으로 확인됐다. 운용사 쪽에서 키움증권이 가입한 펀드의 순자산가치(NAV) 산출이 지연된다면서 환매 연기를 통보해온 것으로 알려졌다.

업계 관계자는 "젠투파트너스가 운용하는 전체 펀드 중 일부가 레버리지도 있고 여러 가지 (문제에) 얽혀 있다 보니 이 펀드만 먼저 (NAV 산출을) 해주기는 어렵다는 입장인 것 같다"고 말한 것으로 전해졌다.

다만 그는 "해당 펀드는 레버리지도 없고 안정적인 자산에 투자하는 펀드로, NAV 산출이 가능해지면 대금 납입이 이뤄질 것"이라면서 "이번 사태와 관련한 투자자 피해는 전혀 없다"고 강조했다.

앞서 키움증권은 젠투파트너스 펀드 관련 파생결합증권(DLS)을 발행해 투자자들에게 판매했으나 해당 DLS 상품은 이미 만기가 완료됐고 상환도 정상적으로 진행됐다는 것이 회사 측 설명이다.

젠투파트너스는 해외 금융채 등 우량 채권에 투자하는 펀드를 주로 운용하는 홍콩계 헤지펀드로, 투자 자산이 안정적인 대신 투자자 자금으로 레버리지를 일으켜 수익률을 높이는 방식을 주로 활용해왔다.

최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 채권 가격이 폭락하면서 펀드에 손실이 발생했고, 이 과정에서 신한금융투자가 판매한 젠투파트너스 펀드 관련 DLS가 조기 상환에 실패하는 등의 문제가 이어졌다.

