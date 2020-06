[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 26일 박원주 특허청장이 ‘제6회 유미과학문화상’ 시상식에서 축사했다고 밝혔다. 유미과학문화상은 유미과학문화재단이 해마다 과학문화 창달에 기여한 단체 또는 개인을 선정해 시상하는 상이다. 박 청장이 축사를 하고 있다. 특허청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr