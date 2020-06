'또 Fed 효과' 뉴욕증시, 볼커룰 완화 힘입어 상승 마감(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 은행의 자본 투자 규제 완화 조치가 뉴욕증시에 퍼지던 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 재유행 우려를 희석시켰다. 코로나19 추락하던 증시가 또다시 연방준비제도(Fed)효과를 본 셈이다.

25일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 299.66포인트(1.18%) 상승한 2만5745.60에, S&P 500 지수는 33.43포인트(1.1%) 오른 3083.76에, 나스닥은 107.84포인트(1.09%) 상승한 1만17.00에 거래를 마쳤다.

이날 주요 지수는 코로나19 확산에 대한 우려로 하락 출발했지만 은행의 자본 투자를 제한한 '볼커룰' 완화 방침이 알려지며 상승세로 돌아섰다. 은행주들이 급등하며 지수 상승을 이끌었다.

연방준비제도(Fed) 등이 발표한 이번 볼커룰 완화로 은행들은 벤처캐피탈 등 위험자산에 대한 대규모 투자에 나설 수 있게 됐다.

장마감 후 발표된 Fed의 주요 은행 스트레스 테스트 결과는 코로나19 상황 속에서도 은행 건전성에 문제가 없다고 밝혔다. 다만 경제상황이 악화될 경우 은행들이 2008년 글로벌 금융위기와 같은 어려움을 겪을 수 있다고 경고했다.

코로나19 환자가 급증 한 텍사스주는 추가적인 경제 재개를 중단한다고 발표했다. 미 존스홉킨스 대학은 미국내 코로나19 감염자수를 241만명으로 집계했다.

지난주 실업보험청구자수는 전주보다 6만 명 줄어든 148만명으로 예상보다는 많았지만 감소세를 이어갔다. 일주일 이상 연속으로 실업보험을 청구한 사람이 2000만명 이하로 줄어든 점이 긍정적이었다. 월스트리트저널은 실업수당 청구건수가 역사적인 수준에서 내려왔다고 평했다.

상무부가 발표한 5월 내구재수주 실적은 전월 대비 15.8% 급증했다. 2014년 7월이후 가장 큰 급증세였다. 미국의 1분기 국내총생산(GDP) 증가율은 기존 잠정치와 간은 5.0%감소로 확정됐다.

서부텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 1.9%(0.71달러) 오른 38.72달러에 거래를 마쳤다. 금은 온스당 0.3%(4.50달러) 떨어진 1770.60달러에 마감됐다.

