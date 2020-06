<장 마감 후 주요 공시>

◆ 에이앤티앤 에이앤티앤 050320 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,010 2020.06.23 07:56 장시작전(20분지연) close =박래성 대표이사 신규 선임

◆ 이큐셀 이큐셀 160600 | 코스닥 증권정보 현재가 310 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 310 2020.06.23 07:56 장시작전(20분지연) close =운영자금 및 채무상환자금 조달 위해 75억원 규모 유상증자 결정

◆ 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 40,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 38,600 2020.06.23 07:56 장시작전(20분지연) close =유럽소재 글로벌 제약사와 322억원 규모 신약 원료의약품 공급 계약

◆ 유테크 유테크 178780 | 코스닥 증권정보 현재가 2,405 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,015 2020.06.23 07:56 장시작전(20분지연) close =운영자금 조달 등을 위해 50억원 규모 유상증자 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr