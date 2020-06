'음악중심' 트와이스, 출연없이 1위...아이즈원-스트레이키즈 컴백 무대

[아시아경제 강혜수 기자] 20일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서 트와이스가 방송 출연없이 1위를 차지했다.

이날 '쇼! 음악중심'에서는 아이유 '에잇', 오마이걸 '살짝 설렜어', 트와이스 '모어 앤 모어(MORE & MORE)'가 1위 후보에 올랐다. 최종합계 결과 트와이스가 아이유와 오마이걸을 제치고 1위에 올랐다.

또한 아이즈원과 스트레이키즈는 컴백 무대를 선사했다. 아이즈원은 지난 15일 발매된 신곡 '환상동화'와 수록곡 '프리티'로 무대를 꾸몄다. 그런가하면 스트레이키즈는 '신의 탑' OST 수록곡 'TOP'과 신곡 '神메뉴'를 공개했다. 지난 17일 공개된 '神메뉴' 뮤직비디오는 1000만뷰를 기록하기도 했다.

그 외 위키미키, 백아연, 태진아, 하성운, 엔플라잉, 다이아, 우주소녀, WayV, 네이처, 크래비티, 어위크, 윈위, 밴디트, 시크릿넘버 등이 출연했다.

MBC 음악프로그램 '쇼! 음악중심'는 매주 토요일 오후 3시 30분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr