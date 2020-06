[아시아경제 이민지 기자] 한라 한라 014790 | 코스피 증권정보 현재가 2,960 전일대비 75 등락률 +2.60% 거래량 95,039 전일가 2,885 2020.06.19 14:02 장중(20분지연) close 홀딩스의 자회사 한라 한라 014790 | 코스피 증권정보 현재가 2,960 전일대비 75 등락률 +2.60% 거래량 95,039 전일가 2,885 2020.06.19 14:02 장중(20분지연) close 는 1232억4872만원 규모로 부산 문현제일 지역주택조합 아파트 신축공사를 수주했다고 19일 공시했다. 이는 지난해 매출액대비 9.45%에 해당한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr