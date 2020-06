'굿걸' CLC 장예은, 마미손에 승리…"컨셉은 '금발이 너무해'"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 래퍼 마미손이 CLC 장예은에게 패배했다.

18일 방송된 Mnet 'GOOD GIRL(굿 걸): 누가 방송국을 털었나'에서는 굿걸과 '쇼미 더 머니(Show Me The Money)'팀의 세 번째 퀘스트 대결이 공개됐다.

이날 방송에서 세 번째 퀘스트는 '쇼미 더 머니' 래퍼들로 마미손, 나플라X루피, 리듬파워가 등장했다. '굿 걸' 크루들은 '쇼미 더 머니' 게스트들을 보며 고민에 빠지는 모습을 보였다.

'쇼미 더 머니'와의 대결에서 첫 번째 라인업은 장예은과 마미손의 대결로 꾸며졌다.

장예은은 "신나는 음악 한번 해보고 싶다. 안되면 말겠다. 마미손이 할 수 없는 걸 해보겠다"라며 당찬 포부를 밝혔다.

리듬파워의 행주가 "내가 장예은 씨라면 무서울 것 같다. 전혀 예상할 수 없다"라고 말하자 장예은은 "(마미손이) 실수를 많이 하신다고 들었다. 이번에 부탁드리겠다"라고 말해 웃음을 자아내기도 했다.

장예은은 "(마미손) 그분은 랩을 하실 것 같아서 나는 이번에 랩을 하지 않는다. 컨셉도 항상 어두운 것만 했으니까 이번엔 좀 밝게 해서 '금발이 너무해' 컨셉을 정했다"라며 "혼자서 하는 무대도 처음이고 이렇게 컨셉이 확실한 무대도 처음이라 너무 떨린다"라고 밝혔다.

이날 장예은은 '금발이 너무해' 바비걸로 완벽 변신에 성공해 마미손을 이겨 1승을 쟁취했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr