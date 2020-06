경기도 민가 떨어진 대북전단…이재명 "전단살포는 살인 부메랑"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 대북전단(물품 포함)이 경기도 민간에 떨어져 자칫 인명피해로 이어질 수 있었다며 '살인 부메랑'이 될 수 있는 대북전단 살포 차단을 위해 모든 행정력을 동원하겠다고 강조했다.

이 지사는 18일 페이스북에 올린 '살인 부메랑 대북전단의 피해를 왜 경기도민이 감당해야 합니까'라는 글을 통해 "대북전단 낙하물이 의정부의 한 가정집 위에서 발견됐다는 신고가 어제 들어왔다"며 "현장을 조사해보니 전단과 다수의 식료품이 한 데 묶여있었고 지붕은 파손돼 있었다"고 전했다.

그는 그러면서 "이 곳 주변으로 대규모 아파트 단지들이 밀집해 있는터라 자칫 인명피해 가능성도 있었다"며 "길을 걷던 아이의 머리 위로 이 괴물체가 낙하했더라면 어떠했겠습니까? 정말이지 상상조차 하기 싫은 끔찍한 일"이라고 덧붙였다.

이 지사는 나아가 "이번 사건은 살포된 대북전단이 북측이 아닌 우리 민가에 떨어지고, 자칫 '살인 부메랑'이 될 수 있다"며 "접경지대에 속하지 않더라도 그 피해에서 자유롭지 않다는 것을 보여준 사례"고 지적했다.

그는 "왜 우리 도민들이 이런 위험에 노출되어야 합니까"라고 반문한 뒤 "반평화(反平和) 행위에 대해서는 엄단하고 도민의 생명과 안전을 지키는 것은 진정한 안보이자 도지사의 책무인 만큼 평화를 방해하고 도민의 안전 위협하는 '살인 부메랑' 대북전단 살포에 대해서는 결코 용납하지 않겠다"고 강조했다.

이 지사는 끝으로 "이 대북전단은 지난 5월께 한 탈북민 단체가 오두산전망대에서 살포한 것과 동일한 내용물로 구성돼 있다"며 "조사를 마무리 하는 대로 불법행위에 대한 분명한 책임을 묻고, 할 수 있는 모든 행정력과 공권력을 동원해 대북전단 살포 행위를 엄단하고 도민을 보호하겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr