뉴욕 증시 혼조세 마감‥IT 대장주만 강세(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 혼조세로 마감했다. 나스닥은 상승했지만 다우존스30산업평균지수와 S&P500지수는 하락마감했다. 시장은 여전히 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 확산에 대한 경계심을 보였다.

17일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 170.37포인트(0.65%) 하락한 2만6119.61에, S&P500 지수는 11.25포인트(0.36%) 내린 3113.49에, 나스닥지수는 14.66포인트(0.15%) 오른 9910.53에 거래를 마쳤다.

다우지수는 장중 강보합세를 유지했지만 마감을 한시간여 앞두고 상승폭을 반납하더니 결국 하락세로 마감하고 말았다.

반면 나스닥지수는 애플이 장중 사상 최고치를 경신하는 등 알파벳, 아마존, 넷플릭스 IT 대장주들이 강세를 보이며 상승세를 유지했다.

이날 시장은 코로나19 감염 재확산에 따른 경기회복 지연 가능성과 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장 발언에 주목했다.

파월 의장은 이날 하원 증언에서 "현시점에서 의회 경제 회생 지원은 중요하다. 의회가 너무 빨리 부양 정책을 중단하면 걱정거리가 될 것"이라고 언급했다.

미국내 코로나19 확산은 계속되고 있다. CNN에 따르면 텍사스와 플로리다, 애리조나, 오클라호마를 포함해 9개 주에서 코로나19 신규 확진자 수가 최고치를 기록하고 있다. 중국 베이징이 코로나19 확산으로 사실상 통제 조치에 들어갔다는 소식도 악재로 작용했다.

이날 상무부는 5월 신규 주택 착공 실적이 전월 대비 4.3% 증가한 97만4000채를 기록했다고 발표했다. 전달의 큰폭 하락세에서 반등한 것이다.

국제유가는 사흘 만에 하락했다. 7월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 1.1%(0.42달러) 떨어진 37.96달러에 마감했다. 8월 인도분 금은 온스당 0.05%(0.90달러) 내린 1735.60달러를 기록했다.

