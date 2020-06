볼턴, "폼페이오, 트럼프는 거짓말쟁이‥대북 정책 성공 0%"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 2018년 싱가포르 북미정상회담 도중 도널드 트럼프 대통령에 대해 험담을 했다는 증언이 나왔다.

17일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)가 공개한 존 볼턴 전 백악관 국가안보회의 보좌관의 신간 '그것이 일어난 방: 백악관 회고록' 일부 내용에 따르면 폼페이오 장관은 2018년 싱가포르에서 열린 1차 북미 정상회담 도중 볼턴 전 보좌관에게 몰래 대통령을 깎아내리는 내용의 쪽지를 건넸다.

그 쪽지에는 "그(트럼프 대통령)는 거짓말쟁이"(He is so full of shit)라고 적혔다. 볼턴 전 보좌관은 또 한달 뒤 폼페이오 장관이 트럼프 대통령의 대북 정책이 성공할 가능성이 0%라고 깍아내렸다고 주장했다.

폼페이오 장관은 미국의 대북 협상을 진두지휘하는 인사다. 그가 이같이 발언한 것이 사실이면 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장간의 '톱다운'식 대북 협상에 대해 행정부 내에서도 불만의 목소리와 불협화음이 있었던 것으로 볼 수 있다.

NYT는 스스로를 변함없는 충성파로 자처하는 최고 참모들마저 등 뒤에서는 트럼프 대통령을 조롱한 것이라고 지적했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>