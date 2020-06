7000원짜리 염증약 덱사메타손, 코로나19 치료제로 떠올라

[아시아경제 이현우 기자] 저렴하고 광범위하게 쓰이는 염증치료제인 덱사메타손(dexamethasone)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 중증환자 치료효과가 크다는 시험결과가 나오면서 주목받고 있다. 특히 가격이 우리돈 7000원 내외로 크게 낮아 많은 나라에서 광범위하게 이용될 것으로 예상되면서 코로나19 치료에 새로운 돌파구가 될 수 있다는 기대감이 커지고 있다.

영국 BBC에 따르면 16일(현지시간) 영국 옥스퍼드대 연구팀은 코로나19 환자 2000명을 대상으로 덱사메타손을 처방하고, 처방하지 않은 4000여명의 다른 환자들과 비교한 결과 산소호흡기 사용 중증환자의 사망확률은 28~40%, 산소치료를 받는 환자들의 사망위험은 20~25%까지 떨어지는 것으로 알려졌다. 경증 환자들에게서는 큰 차이가 없었다. 이번 연구를 주도한 피터 호비 옥스퍼드대 교수는 "덱사메타손은 코로나19 중증환자들의 사망률을 크게 떨어뜨리는 것으로 확인됐다"며 "중대한 돌파구가 마련됐다고 볼 수 있다"고 말했다.

덱사메타손은 원래 관절염 등 다양한 염증을 억제하는데 쓰이는 스테로이드계열 염증치료제로 광범위하게 쓰이는 약이며 가격또한 영국에서 5파운드(약 7600원) 정도에 구할 수 있는 저렴한 약품으로 알려져있다. 대부분 국가에서 의사처방만 받으면 어렵지 않게 구할 수 있다.

보리스 존슨 영국 총리는 이날 코로나19 대응 정례 기자회견에서 덱사메타손의 임상시험 결과에 대해 축하의 뜻을 나타냈다. 존슨 총리는 "영국의 과학자들에 의해 가장 큰 돌파구가 마련됐다는 점에 기쁘다. 이들이 자랑스럽다"면서 "이 약은 국민보건서비스(NHS)에서 이용 가능할 수 있다"고 말했다.

