아베 日총리 "남북관계, 더 긴장되지 않기 바란다"(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 아베 신조 일본 총리가 16일 북한의 남북공동연락사무소 폭파와 관련 "남북관계가 더 긴장되지 않기를 바란다"고 말했다.

교도통신, NHK 등 일본 주요 언론에 따르면 아베 총리는 "한국, 미국과 긴밀히 협력하면서 정보를 분석해 대응해 나갈 것"이라면서 이같이 밝혔다.

일본 정부 대변인인 스가 요시히데 관방장관은 이날 오후 정례 기자회견에서 관련 질문에 "일본은 계속해서 한국,미국 등과 함께 긴밀히 협력하면서 필요한 정보를 수집하고 분석을 실시하고 있다"면서 "정세를 주시하는 한편 경계·감시에 전력을 기울이고 있는 중"이라고 밝혔다.

다만 스가 장관은 일본 정부가 파악하고 있는 상황에 대해 "한국 정부의 발표를 포함해 다양한 정보를 접하고 있지만 하나하나에 대한 언급은 삼가겠다"고 선을 그었다.

일본 외무성 고위 간부는 NHK에 "폭파 자체가 동북아시아의 전략적 상황을 크게 바꾸는 것은 아니다"라면서도 "북한의 추가적인 군사적 도발이 있을 지 한반도 정세를 주시하고 한미와도 긴밀하게 협력할 것"이라고 말했다.

한편 우리 통일부는 "북한이 오늘 오후 2시49분 개성 남북공동연락사무소 청사를 폭파했다"고 확인했다. 이로써 2018년 4월 27일 남북 정상이 합의한 '판문점 선언'에 따라 그해 9월 개성에 문을 연 남북공동연락사무소가 개소 19개월 만에 사라지게 됐다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr