미래통합당, 9·19 합의 폐기 요구… "대통령직 걸어야"

[아시아경제 구은모 기자] 미래통합당이 16일 오후 긴급소집한 당 외교안보특위에서는 북한의 개성 남북공동연락사무소 폭파와 관련해 현 정부의 대북정책에 대한 비판이 쏟아졌다.

육군 교육사령관 출신인 한기호 의원은 "김여정 북한 노동당 제1부부장이 다음 수순으로 비무장화한 지역에 군대 투입 가능성을 이야기했다"며 "사태가 더 격화돼 우리 국민의 생명을 잃는 상황이 발생한다면 대통령은 통수권자로서 직을 내놔야 한다"고 말했다.

합참차장 출신인 신원식 의원은 "9·19 합의 때문에 전선 지역 감시가 '깜깜이'라 북한이 도발하면 당할 수밖에 없다"면서 "9·19 합의를 당장 폐기하고, 그게 어렵다면 최소한의 비행금지 구역 이상으로 지킬 필요는 없다"고 주장했다.

외교관 출신으로 국가안보실 제1차장을 지낸 조태용 의원은 "북한이 문재인 정부의 대북정책에 대해 총체적 파산 선고를 내렸다"면서 대북 정책을 전면 재검토하고 외교안보라인에 대한 책임을 물어야 한다고 요구했다.

특위 위원장인 박진 의원은 정경두 국방부 장관과 김연철 통일부 장관을 17일 오후 당으로 불러 상황 설명을 들을 계획이라고 밝혔다. 하지만 두 장관의 확답은 아직 받지 못한 것으로 알려졌다.

통합당은 또 북한의 도발중단과 비핵화를 촉구하는 결의안을 여야 공동으로 발의하자는 제안을 이미 했다고 설명했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr