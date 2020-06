전북은행이 후원하는 JB문화공간 ‘올댓재즈, 재즈의 매력에 빠지다’

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] JB금융그룹 전북은행(은행장 임용택)이 후원하는 JB문화공간에서 지난 12일 문화살롱 회원들이 참여한 가운데 정윤수의 “올댓재즈, 재즈의 매력에 빠지다” 세 번째 강좌를 실시했다.

정윤수 강사는 성공회대학교 사회학과 대학원에서 문화사회학을 전공하였으며, 축구칼럼니스트이자 문화평론가로 오랫동안 클래식과 재즈를 포함한 인문예술전반에 걸쳐 비평과 칼럼을 써왔다. 성공회대학교 및 여러 기관에서 재즈와 클래식강좌를 진행하고 있으며 성공회대학교 문화대학원 교수로 재직하고 있다.

이번 강좌는 무엇보다 재즈 음악 그 자체의 아름다움에 집중했다. 동시에 재즈는 미국문화, 나아가 현대 문화예술의 생성과 변화를 극명하게 보여주고 있어, 재즈음악에 대한 감상에 그치지 않고 재즈를 통해 현대사회와 그 문화를 살펴보는 의미 있는 시간을 갖게 했다.

정윤수 강사는 “재즈는 한평생 집중하여 들을 가치가 있는 천변만화의 경이로운 음악문화”라며, 특유의 흥미진진한 화법과 인문사회문화사에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 강연 내내 관객들의 큰 호응을 얻었다.

전북은행 사회공헌부 김경진 부장은 “JB문화공간은 도민을 위해 설립한 문화예술나눔 공간이며클래식 강연부터 함께 즐기는 루프탑 공연까지 다채로운 프로그램을 제공하고 있으니 따뜻한 관심과 많은 참여를 부탁드린다.”고 말했다.

