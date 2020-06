청암대, 전국 전문대학생 학습방법 경진대회 수상 쾌거

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 청암대학교(총장 서형원)는 지난 5월 전문대학혁신지원사업발전협의회에서 주최한 “2020 전국 전문대학생 학습방법 경진대회 (공모주제 : 자기주도학습 에세이, UCC 크리에이트)”에서 우수상과 장려상을 수상하는 쾌거를 이루었다.

이번 경진대회는 코로나-19의 확산으로 인해 가정에서 학업과 자기계발을 위해 노력하는 학생들의 열정과 노력을 응원하고 재택학습방법의 우수사례를 발굴 및 공유하기 위해 개최되었다.

재택수업을 통한 효과적인 학습활동 및 자신만의 특별한 공부비법 등 자기주도학습 에세이로 간호학과 김소원 학생이 우수상을, UCC 크리에이트 부분에서 간호학과 서희연, 이지원 학생이 장려상을 수상하였다.

이날 우수상을 수상한 김소원 학생은 “우리 대학 learning planner 프로그램을 통해 자기주도 학습법을 익히고 경진대회에 출전해, 상까지 받게 되어 정말 기쁘다”는 소감을 전했다.

한편 청암대학교 교수학습지원센터(센터장 윤오선)는 포스트 코로나로 인한 ‘온라인 교수학습법 개발’과 학생 스스로 배우는 방법을 터득하는 ‘메타인지 학습법’에 대한 지속적인 연구와 지원을 할 계획이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr