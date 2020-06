담양군 ‘농산물 온라인 판매 활성화 사업’ 추진

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 코로나19 확산 여파에 따른 관내 농식품업체와 농가들의 어려움을 해소하고자 ‘농산물 온라인 판매 활성화 사업’을 추진한다고 16일 밝혔다.

온라인 판매 활성화 등의 비대면 마케팅 사업을 지원해 직거래 활성화 및 유통경로 다각화 도모를 위해 추진하는 이번 사업은 희망하는 관내 농식품 제조 가공업체 및 단체, 농업인, 농업인 단체 등을 대상으로 한다.

오픈마켓 온라인 판촉광고와 제품 상세페이지 제작, 상품 동영상 제작, 스토리텔링 등 비대면 온라인 마케팅에 필요한 사항을 지원해 어려운 농가에도 힘을 보탤 계획이다.

군은 최근 지역 농산물과 가공식품을 판매하는 온오프라인 군 농식품 플랫폼 ‘담양몰’을 구축할 예정으로 구축 설명회를 실시했다.

앞으로 이와 연계한 다양한 판매 활성화 사업도 전개할 방침이다.

군 관계자는 “코로나19로 힘든 상황 속에서 농업인과 식품업체에게 온라인 시장은 필수적인 판로다”며 “앞으로도 지역 경기의 활성화를 위해 다양한 지원책을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

