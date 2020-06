하나은행, 28회 자연사랑 어린이 미술대회 개최…유치원생도 가능

[아시아경제 김민영 기자] 하나은행이 '제28회 하나은행 자연사랑 어린이 미술대회'를 개최한다고 16일 밝혔다.

이 미술대회는 환경부, 문화체육관광부, 산림청, 서울시립미술관이 공식 후원하는 역사와 전통을 자랑하는 전국 규모의 어린이 미술대회이다.

올해는 유치원생(2016년 12월31일 이전 출생)까지 참가자격을 확대해 전국의 초등학생과 유치원생 누구나 참가 신청을 할 수 있다. 주제는 '자연에 퐁당! 행복에 퐁당! 모두가 꿈꾸는 자연을 그려요'다.

지난해에 이어 올해도 하나은행은 대회에 참여하는 어린이들의 마음을 담아 응모 작품 당 1000원씩의 후원금을 모아 자연환경 보호단체에 전달할 예정이다.

이번 대회는 오는 9월15일까지 예선 접수를 진행하고, 응모작들의 심사과정을 거쳐 10월 초 본선 진출 대상 학생 200명을 선발할 예정이다. 본선 대회는 10월 중 인천 청라 소재 하나글로벌캠퍼스에서 열리며 대상인 환경부장관상을 비롯해 하나은행장상, 산림청장상, 서울시립미술관장상 등을 시상하고, 수상자에게는 상장과 장학금을 수여할 예정이다.

대회 참가를 원하면 공식 홈페이지에서 온라인 등록 후 접수증을 출력해 출품 작품 뒤에 붙인 뒤 대회 운영사무국에 우편으로 접수하거나 전국 모든 하나은행 영업점에 제출하면 된다.

