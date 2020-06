토스인슈어런스, 보험분석 신입사원 공개 채용

[아시아경제 오현길 기자] 토스인슈어런스가 신입사원 공개 채용을 실시한다고 16일 밝혔다.

모집 직무는 고객 비대면 맞춤 보장 분석 및 상담을 제공하는 보험분석 매니저다. 무경력 신입 20~30명, 보험업계 경력 3년 이내의 경력직은 10명 내외로 채용할 계획이다. 토스인슈어런스는 이번 공채를 포함해 연말까지 신입 매니저 100명을 채용한다.

보험분석 매니저를 희망하며 토스인슈어런스의 비전에 공감하는 사람이라면 누구나 지원 가능하다. 서류 심사와 면접 등을 통해 보험 및 비대면 서비스에 대한 관심과 잠재력, 문화적 적합성을 갖추고 있는지 평가한다.

급여는 초봉 4000만원이고, 성과급, 체력단련비, 경조사비, 식대 지원 등 급여 외의 현금성 복리후생 혜택도 모회사인 토스와 똑같이 적용 받는다.

최종 합격자의 입사 예정일은 오는 8월 3일이다. 신규 입사자들은 입사 이후 약 8주에 걸친 직무 교육을 거쳐 10월부터 실무에 투입될 예정이다.

조병익 토스인슈어런스 대표는 "상시 채용된 신입 매니저 대부분이 경력직 못지 않게 업무 및 문화에 잘 적응해 높은 성과를 내왔다"며 "신입 매니저에게 체계적인 교육 과정을 제공해 비대면 보험 분석?상담 분야에서 전문가로 성장할 수 있도록 도울 것"이라고 말했다.

한편 토스보험서비스는 지난 5월 사명을 토스인슈어런스로 변경했다.

