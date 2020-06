한국인이 가장 많이 한 모바일 게임은 '카트라이더'

[아시아경제 부애리 기자] 한국인이 지난달 가장 많이 이용한 모바일게임은 넥슨의 '카트라이더 러쉬플러스'인 것으로 조사됐다.

16일 어플리케이션(앱) 분석서비스 와이즈앱에 따르면 지난 5월 한국 안드로이드 스마트폰 사용자의 모바일게임 사용현황을 분석한 결과 '카트라이더 러쉬플러스' 이용자가 495만명으로 가장 많았다.

'카트라이더 러쉬플러스' 다음으로는 '브롤스타즈'가 이용자 371만명, '배틀그라운드'가 333만명, '마인크래프트'가 202만명으로 뒤를 이었다. 이어 '로블록스(ROBLOX)'는 200만명, '클래시로얄'이 175만명, '좀비고등학교'가 149만명, '무한의 계단'이 130만명, '포켓몬 고'가 119만명 등이었다.

지난 5월 한 달 간 모바일 게임을 1번 이상 이용한 사람은 2089만명으로 조사됐다. 이용자는 한 달 평균 게임을 353회 실행했고, 평균 23시간40분을 썼으며 1회 게임시 4분1초 동안 이용했다.

다만 세대별로는 가장 많이 이용한 게임이 약간의 차이를 보였다. 10대(214만명), 20대(82만명),30대(103만명)에서는 '카트라이더'를 가장 많이 했지만, 40대에서는 브롤스타즈 이용자가 94만명으로 1위였다. 50대 이상은 '피망 뉴맞고'가 1위로 31만명이 이용했다.

한편 해당 조사는 지난 한 달 동안 전국 6만명의 안드로이드 스마트폰 사용자 표본조사로 실시됐다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr