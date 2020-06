강서구, 치매 어르신들 위한 온라인강좌 확대

유튜브 통한 ‘뇌튼튼 기억강화’ 온라인강좌 2탄 운영...카카오 채널, ZOOM 활용한 다양한 온라인수업도 진행

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구 등촌동에 거주하는 이○○ 치매어르신의 자녀 김○○씨가 강서구치매안심센터에 한통의 문자메시지를 보내왔다.

“신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후에 어머니가 외출을 전혀 못하셔서 무료한 시간을 보내고 있었어요. 그런데 치매예방 온라인 강의에 참여하면서 활동키트를 받고 너무 감동을 받았어요. 키트 하나하나에 정성 가득한 선물을 받은 것 같아서 치매안심센터 선생님들께 진심으로 감사 인사를 전하고 싶어요. 어머니와 1탄부터 하나도 빠지지 않고 영상을 봤었는데 2탄도 열심히 볼게요”

서울 강서구(구청장 노현송) 치매안심센터(센터장 정지향)는 코로나19로 프로그램 운영 중단이 장기화됨에 따라 센터에 등록된 치매환자와 고위험군 어르신들을 위한 다양한 온라인강좌를 마련했다.

앞서 센터는 고위험군 어르신들과 치료가 필요한 어르신들을 위해 가정에서 쉽게 따라할 수 있는 치매예방활동 동영상 ‘뇌튼튼 기억강화’를 제작, 유튜브를 통한 온라인강좌를 진행했다.

5회에 걸쳐 진행된 ‘뇌튼튼 기억강화’ 온라인강좌는 총 4천 건이 넘는 조회수를 기록하는 등 어르신들의 적극적인 참여와 호응이 있어 ‘뇌튼튼 기억강화’ 온라인강좌 2탄을 마련하게 됐다.

기존 강좌가 어르신이 필수적으로 수행해야 하는 초급단계의 운동과 가정용 인지강화 책자 풀이에 중점을 두었다면, 2탄은 각 회차별로 뇌 건강에 좋은 간식 만들기 등 ‘기억채움키트’를 활용한 특별활동으로 진행된다.

‘기억채움키트’란 어르신들이 온라인 강좌에 참여할 때 필요한 다양한 활동 물품들을 담은 꾸러미로 센터에서 제작, 어르신 가정에 배부한다.

특히 이번 ‘뇌튼튼 기억강화’ 2탄에는 치매예방을 위한 특별활동 외에도 보이스피싱 예방법 등 어르신들이 알아야할 알찬 정보들이 가득하다.

‘뇌튼튼 기억강화’ 온라인강좌는 센터에 등록된 어르신 이외에도 지역내에 거주하는 65세 이상 주민이면 누구나 참여할 수 있으며 강서구치매안심센터에 연락을 하면 관련 동영상을 받아볼 수 있다.

또 유튜브에서 ‘강서구치매안심센터’를 검색하여 동영상을 시청할 수도 있다.

한편 센터는 유튜브를 통한 온라인강좌 외에도 카카오 채널을 활용한 ‘기억채움 굿(9시)모닝’과 화상회의 플랫폼인 zoom을 이용한 ‘기억채워zoom’도 운영한다.

‘기억채움 굿(9시)모닝’은 매일 오전 9시 카카오톡 채널을 통해 어르신들에게 인지기능 향상에 도움이 되는 활동지를 전송하고 치료사와 어르신들이 대화를 하면서 문제를 풀어 나가는 프로그램이다.

‘기억채워zoom’은 온라인상에서 실시간으로 치료사와 어르신들, 보조자들이 함께 소통하고 주어진 과제도 수행하면서 치매를 이겨내는 온라인 화상수업이다.

센터 관계자는 “치매예방 온라인수업이 어르신들의 인지건강 향상에 많은 도움이 되길 바란다”며 앞으로도 “코로나19로 인해 사회적으로 고립돼 있는 어르신들의 정서지지와 건강증진을 위해 다양한 프로그램을 제공하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr