호남대 일자리센터, 여학생 대상 온라인 ‘직무특강’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 호남대학교 대학일자리센터(센터장 최우성)는 지난 10일 여학생들을 대상으로 ‘모女라! 여대생 온라인 직무특강’을 진행했다고 11일 밝혔다.

이번 특강은 코로나19 장기화에 따라 학생들의 편의를 위해 온라인 프로그램을 활용해 진행됐다.

표형종 한국커리어개발원 대표가 강사로 나섰다.

진로와 취업에 어려움을 겪고 있는 경영·인문 전공자 여대생을 대상으로 ▲기업환경변화와 채용 동향의 이해 ▲산업·기업 및 전공별(경영·인문) 직무이해와 분석 방법 ▲경영·인문 전공자 중심 기업/직무 성공취업전략 이라는 세 가지 주제로 강의했다.

최우성 대학일자리센터장은 “앞으로도 여대생들의 취업역량강화를 위한 학생들의 수요가 높은 프로그램을 중심으로 기획하고 운영할 것”이라며 “코로나19가 장기화되는 상황을 고려해 학생들의 편의를 위한 온라인 플랫폼도 적극 활용하고 지원하겠다”고 말했다.

