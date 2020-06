부국증권, 박현철 대표이사 '덕분에 챌린지' 동참

[아시아경제 이민지 기자] 부국증권 부국증권 001270 | 코스피 증권정보 현재가 19,500 전일대비 350 등락률 -1.76% 거래량 3,753 전일가 19,850 2020.06.10 13:30 장중(20분지연) close 은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위해 의료현장에서 헌신 중인 의료진에 대해 감사를 표시하기 위해 ‘덕분에 챌린지’ 캠페인에 동참했다고 10일 밝혔다.

'덕분에 챌린지'는 코로나19진료를 위해 혼신의 힘을 다하고 있는 의료진과 국민들을 격려하는 차원에서 시작된 국민 참여형 캠페인이다. 스마트저축은행 김영규 대표이사의 지목을 받은 박현철 부국증권 대표이사 사장은 여의도 부국증권 본사에서 임직원과 함께 참여했다.

이날 ‘덕분에 챌린지’를 참여한 박현철 대표이사 사장은 다음 주자로 정일문 한국투자증권 대표이사 사장 조정일 코나아이 회장을 지명했다.

박현철 부국증권 대표이사 사장은 "코로나19로부터 국민의 생명을 지키기 위해 노력하고 계시는 의료진 여러분에게 진심으로 감사드린다"며 " 부국증권 도 철저한 방역과 관리로 코로나19 위기 극복에 적극 동참하고 있다"고 말했다.

한편, 부국증권 은 코로나19 감염 확산 방지와 피해복구지원을 의해 사회복지공동모금회에 1억 4551만원을 기부하고, 어려운 소상공인을 위해 본사사옥 지하상가의 임대료 및 관리비를 받지 않기도 했다.

