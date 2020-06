[특징주]레고켐바이오, 렘데시비르 50배 강한 약효 코로나19 치료제…감염성 질환 최고 권위자

[아시아경제 박형수 기자] 레고켐바이오 레고켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 93,300 전일대비 3,300 등락률 +3.67% 거래량 296,766 전일가 90,000 2020.06.09 09:21 장중(20분지연) close 사이언스가 강세다. 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 백신과 치료제 후보물질을 이전받았다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다. 렘데시비르보다 50배 높은 효능을 보이는 물질로 알려졌다.

9일 오전 9시28분 레고켐바이오는 전날보다 2.56% 오른 9만2300원에 거래되고 있다.

과학기술정보통신부 산하 신종바이러스융합연구단(주관기관 한국화학연구원)은 9일 코로나19 백신, 치료제, 진단기기 기술이전 협약식을 했다.

자체 개발한 고효능 코로나19 백신 후보물질에 관한 기술을 HK이노엔(구 CJ헬스케어)으로 이전한다. 이 후보물질은 항원을 합성한 백신 물질로, 백신의 효능을 나타내는 중화항체능이 우수하다. 중화항체는 바이러스 입자 표면에 결합해 바이러스 감염을 막는 항체다. 중화항체능은 바이러스의 감염력을 없애는 능력을 말한다.

코로나19 치료제 후보물질은 레고켐바이오사이언스가 이전받는다. 목표는 범용 코로나바이러스 치료제로 개발하는 것이다. 후보물질은 한국화학물은행에서 20만개의 화합물 중에 선별된 물질이다. 지난 4년 전부터 중동호흡기증후군(메르스) 치료제로 개발하던 물질이다. 코로나19나 메르스가 같은 뿌리에서 나온 바이러스라는 점에서, 코로나바이러스를 치료할 수 있는 범용 치료제로 활용할 수 있을 것이라는 게 연구단 측 설명이다.

물질 효능은 미국에서 코로나19 치료제로 긴급 사용 승인된 렘데시비르보다 50배 정도 높은 것으로 나타났다. 약물성과 물성이 우수한 반면, 독성이 낮아 신약으로 개발될 가능성이 큰 것으로 평가받고 있다.

김용주 대표이사는 국내 최초 FDA승인 신약인 항생제 팩티브 초기 후보물질 개발부터 허가 및 항바이러스제의 글로벌 기술이전을 경험했다. 현재 슈퍼박테리아를 비롯해 감염성 질환치료제 분야의 국내 최고 권위자로 손꼽히고 있다. 레고켐바이오는 기술도입을 완료함에 따라 추가 비임상 실험을 진행할 예정이며, 신속히 임상시험에 진입한다는 계획이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr