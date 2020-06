초여름 날씨가 이어지고 있는 7일 경기 하남시 이마트 트레이더스 스타필드하남점을 찾은 고객들이 일회용 마스크를 구매하기 위한 번호표를 받기 위해 줄을 서고 있다./강진형 기자aymsdream@

