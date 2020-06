'한 번 다녀왔습니다' 이상이, 이초희에 고백...기도훈에 감동 받은 오윤아(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 6일 오후 방송된 KBS2 '한 번 다녀왔습니다'에서 이상이가 이초희에게 드디어 고백했다.

이날 윤재석(이상이)는 시험을 망쳐 침울해하는 송다희(이초희)에게 고기를 사주며 위로한다. 다희는 송가희(오윤아)에게 남자와 고기를 먹었다는 얘기를 하고 만다. "그냥 남사친이다"라는 다희에게 송나희(이민정)는 "너한테 남사친이 있냐. 누구"라고 묻고, 가희도 함께 추궁한다.

또한 가희는 황금 같은 주말에 나와서 한우를 사준다는 건 분명 사심이 있다는 거라며, 그 남사친이 다희 좋아한다는 것에 내 손목을 걸겠다고 말한다. 하지만 다희는 "우린 절대 그럴 수 없는 사이다"고 못박는다.

한편 다희는 길에서 우연히 최윤정(김보연)을 만나는데, 알바가 자꾸 일을 관두고 지금도 재료 사러가야하는데 일손이 딸린다는 말을 듣고 잠시 도와주기로 한다. 다희의 일솜씨에 다시 한 번 반한 최윤정은 "알바 구할때까지 하루 몇 시간씩만 도와달라"고 부탁한다. 다희는 윤정의 제안을 거절하지 못하고 수락한다.

가희 아들 김지훈(문우진)은 아빠와 캠핑을 가려던 약속이 무산되자 침울해한다. 그리고 박효신(김도훈)은 지훈을 위로하기 위해 옥상에서 캠핑 놀이를 한다. 멀리서 이 모습을 본 가희는 눈물을 글썽인다.

이정록(알렉스)는 팔목의 상처가 다 나아 더이상 송나희가 운전기사를 안해준다고 하자 섭섭해한다. 그러면서 "대신 내가 오늘부터 기사하면 안되냐. 데려다 줄 용의도 있다"고 말하지만, 나희는 거절한다.

나희는 병원에서 윤규진(이상엽)이 유보영(손성윤), 시후(송민재)와 함께 가족처럼 지내는 것을 보고 "뭐가 저렇게 단란하냐. 누가보면 진짜 가족인 줄 알겠다"며 은근히 질투한다.

야외에서 라이딩을 함께 한 송다희는 자신의 풀어진 신발끈을 묶어주는 윤재석을 보면서 이상한 기분을 느낀다. 그리고 최근 윤재석의 행동과 가희의 말을 떠올리면서, "아닌줄 알지만 정말 혹시나해서 물어보는 건데, 사돈 나 좋아하냐"고 묻는다. 그러자 윤재석은 "나 사돈 좋아한다. 그것도 아주 많이"라고 고백한다.

KBS2 드라마 '한 번 다녀왔습니다'는 매주 토일 오후 7시 55분에 방송된다.

