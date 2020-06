[신간 안내] <강점으로 이끌어라> 外

[아시아경제 박병희 기자]

◆강점으로 이끌어라= 갤럽은 세계적인 리서치 회사이자 조직문화에 대한 인사이트로 유명하다. 갤럽은 세계 300대 기업을 조사해 어떤 환경에서도 좋은 성과를 내는 조직의 비밀을 밝혀냈다. 강점조직을 만들기 위해 리더가 알아야 할 코칭 기술을 소개한다. 강점 문화 구축에서 5단계 코칭 대화법, 일의 미래 변화까지 리더가 갖춰야 할 관점과 해결책, 주요 실전 지침을 총망라했다. 갤럽의 짐 클리프턴 회장과 짐 하터 수석과학자가 썼다.(짐 클리프턴·짐 하터 지음/고현숙 옮김/김영사)

◆구루들의 투자법= 글쓴이는 떠오르는 업종은 일시적 유행일 가능성이 크다고 주장한다. 적어도 시장 순환을 한 번은 이겨내야 좋은 회사라고 강조한다. 글쓴이는 2000년대 초반 닷컴 버블 때 쓰라린 실패를 경험했다. 흔들리지 않는 투자 신념이 필요하다고 생각했고 주식의 분류와 순이익을 강조한 피터 린치, 경기 순환의 관점으로 주식을 보는 방법을 알려준 도널드 약트만, 업종에 대한 이해와 투자 철학에 관해 얘기한 워런 버핏 등의 이론을 배우고 섭렵해 자신만의 가치투자 원리를 확립했다.(찰리 티안 지음/조성숙 옮김/이콘)

◆워런 버핏식 현금주의 투자 전략= 워런 버핏의 투자 핵심 개념을 통해 명품 기업 발굴 노하우를 소개한다. 글쓴이에 따르면 워런 버핏이 강조하는 '주주이익' 개념은 현금흐름의 중요성을 강조한 것이다. 현금을 기준으로 투자 대상을 선별하는 방법이 유용하다는 것을 데이터로 입증하고 이를 구현한 투자 종목 선정 5단계를 알려준다. 중국 마오타이, 프랑스 에르메스, 미국 월트디즈니 등 글로벌 명품 기업도 11곳도 순위를 정해 소개한다.(장홍래 지음/에프엔미디어)

