LGU+'Z맘대로' 광고, 유튜브 조회수 1200만 돌파

[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스가 지난달 18일과 29일에 업로드된 iPhone SE 유튜브 광고 영상 두 편의 조회수가 1200만을 돌파했다고 5일 밝혔다.

Z세대를 타깃으로 공개한 LG유플러스의 ‘Z맘대로’ 캠페인은 합리적인 가격대의 iPhone SE 출시에 맞춰 진행됐다. Z세대의 취향과 감성을 담아낸 이번 광고는 배경음악으로 사용된 음악 ‘메태오(meteor)’를 작곡한 뮤지션 창모가 직접 영상에도 출연했다.

LG유플러스는 iPhone SE와 함께 형식에 구애 받지 않고 콘텐츠 소비를 즐기는 Z세대의 특성을 고려한 다양한 혜택을 제공할 방침이다. LG 유플러스 공식 온라인몰 U+Shop을 통해 월 4만원대 ‘LTE 다이렉트’ 요금제로 데이터를 마음껏 사용할 수 있다. 또한 Z세대들이 좋아하는 동영상, 웹툰 등의 콘텐츠도 함께 이용할 수 있도록 유튜브 프리미엄 3개월 무료 체험권과 네이버 웹툰 쿠키 등을 제공한다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr