경주시, 경북 기초단체 평가 '도약상' … "적극행정 결과"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 경주시는 4일 도청에서 열린 '2019년 시·군평가 시상식'에서 도약상을 수상해 인센티브로 1억원을 지원받게 됐다고 밝혔다.

도내 23개 시·군을 대상으로 실시된 이번 평가는 행정안전부 주관 정부합동평가의 5대 국정목표 94개 지표와 도정역점 시책 10개 지표의 추진실적 합산 등 행정 전반에 걸쳐 진행됐다.

경주시는 정부합동평가 거의 모든 분야에서 고른 평가를 받았다. 그 중 일자리 분야에서는 지방자치단체 재정지원 일자리사업 수행성과, 공공취업지원기관의 취업자 수 달성률, 투자유치 MOU 체결실적 및 증가율 지표 등에서 높은 평가를 받았다.

복지분야에서는 지자체 복지사각지대 발굴, 노인일자리 목표 달성율, 아이돌봄 서비스 지원율, 학교 밖 청소년 지원 노력도 등 시민들의 삶과 직결되는 분야에서 우수한 성적을 얻었다. 특히 지난 몇년 간 최하위권에 머물렀던 경주시는 총괄부서인 정책기획관과 실무부서 간 긴밀한 협조를 토대로 괄목할 상승세를 보였다는 평가를 받았다.

주낙영 경주시장은 "이번 성과는 경주시민들의 성원을 바탕으로 전 공직자가 한 뜻으로 합심해 이뤄낸 결과로, 앞으로도 적극행정으로 시민들에게 더 좋은 행정서비스 제공에 최선의 노력을 다하겠다"고 기뻐했다.

한편, 경주시는 2019년 대한민국 자치발전대상(기초단체장부분) 대상, 2019년 굿 에어시티(Good Air city) 대상, 2019년 경상북도 투자유치대상에 이어 이번 정부합동 시·군 평가 도약상 달성으로 우수한 행정을 다시 한 번 입증받았다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr