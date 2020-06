정의용 국가안보실장 주재로 NSC 상임위 회의 개최…코로나19 국제정세 변화 영향 검토

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 4일 "정의용 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회 회의가 개최됐다"면서 "상임위원들은 코로나19로 인한 국제정세 변화가 우리 안보와 경제에 미칠 영향을 검토하고, 이에 효과적으로 대응할 방안에 대해 논의했다"고 밝혔다.

청와대는 "이와 관련 최근 G7 참여국 확대 제안에 대해서도 적극 대응해 나가기로 했다"면서 "상임위원들은 또한 무급 휴직 중인 주한미군 한국인 근로자들의 업무 복귀를 계기로 조속한 시일 내에 한미 간 방위비분담금 협상이 타결될 수 있도록 노력하기로 했다"고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr