문재인 대통령 카타르 LNG선 수주 보고 받아…"일자리 창출 파급 효과 극대화에 관심 당부"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 한국 조선 기업들의 카타르 LNG 수주 결과와 관련해 조선산업 기술력의 승리라고 평가했다.

윤재관 청와대 부대변인은 4일 "문 대통령은 카타르 LNG선 수주보고를 받는 자리에서 '무엇보다 우리 조선산업 기술력의 승리'라고 평가하면서 '일자리 창출 등 파급 효과를 극대화할 수 있도록 계속 관심을 갖고 챙기라'고 당부했다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr