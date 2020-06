봉오동전투 '전승 100주년' 기념우표 발행

[아시아경제 황준호 기자] 과학기술정보통신부 우정사업본부는 한국 독립운동사에서 최초의 승리이자 최고의 전과 중 하나인 봉오동 전투 전승 100주년을 맞아 기념우표 68만8000장을 5일 발행한다.

봉오동 전투는 일제 탄압에 신음하던 우리 민족에게 무장투쟁으로 자주독립을 이룰 수 있다는 희망을 전한 전투였다. 1920년대 독립전쟁이 활발하게 전개되는 계기로 작용했다.

기념우표는 독립기념관에 소장 중인 서양화가 임직순(1921~1996)의 '홍범도 장군의 봉오동 전투'를 담았다.

홍범도 장군이 이끄는 독립군은 1920년 6월4일 새벽, 두만강을 건너 함경북도 종성군 강양동으로 진입해 일본군 헌병대를 격파하고 화룡현 월신강 삼둔자로 복귀했다. 일본군을 선제 공격한 '삼둔자 전투'는 봉오동 전투의 전초전이라 할 수 있다. 추격에 나선 일본군은 독립군 부대를 발견하지 못하자 무고한 양민을 학살했다. 이에 독립군은 일본군을 기습 공격해 승리했다.

패전 소식을 접한 일본군 제19사단 사령부는 '월강추격대'를 편성, 독립군 섬멸에 나섰다. 삼둔자 전투가 있은지 3일 뒤, 홍범도 장군 등이 이끈 독립군 연합부대는 죽음의 골짜기라 불리던 봉오동으로 일본군을 유인해 전투에서 승리했다. 당시 '독립신문'에 따르면 일본군 사망자는 157명, 부상자는 300여 명에 달했다. 독립군의 피해는 전사자 4명, 중상자 2명에 불과했다.

박종석 우정사업본부장은 "이번 기념우표 발행을 통해 민족 주체성을 지키고자 노력한 독립군을 기억하고, 독립의 희망과 신념을 심어준 봉오동 전투의 의미를 되새기는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

