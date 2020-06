LF 마에스트로, 물세탁 가능한 '워셔블 시리즈' 확대 출시

[아시아경제 조유진 기자] 생활문화기업 LF LF 093050 | 코스피 증권정보 현재가 14,250 전일대비 200 등락률 +1.42% 거래량 33,934 전일가 14,050 2020.06.04 09:39 장중(20분지연) close (대표 오규식)의 대표 남성복 브랜드 마에스트로가 물세탁이 가능한 ‘워셔블’ 아이템을 대폭 확대 출시한다고 4일 밝혔다.

마에스트로가 실용성과 편리함을 중시하는 소비 경향을 반영해 물세탁이 가능한 워셔블 아이템 종류를 전년 대비 약 30% 확대한다.

기존 선보인 티셔츠와 팬츠는 물론, 니트와 재킷, 수트에 이르기까지 다양한 아이템으로 워셔블 시리즈를 확장해 소비자 선택의 폭을 넓히는 동시에, 고급 남성복은 물세탁에 취약하다는 고정관념을 넘어선다는 계획이다.

소재에 있어서는 땀을 흡수하고 빠르게 건조하는 기능성 면, 폴리, 울 혼방을 중심으로 사용했다. 통기성이 우수해 여름철 소재로 각광받지만 관리가 까다로운 리넨 혼방 소재도 형태의 복원력을 높이는 안정화 가공 공법을 적용해 물세탁이 가능하도록 만들었다.

워셔블 시리즈의 대표 아이템은 바이오 워싱을 적용한 면혼방 소재 쿨니스 니트다. 바이오 워싱이란 고온에서 삶아 건조한 후 원단의 불순물을 분해하는 효소를 첨가해 처리하는 후가공법으로, 부드러운 감촉을 선사할 뿐만 아니라 물세탁 시 발생할 수 있는 수축 현상을 방지한다.

일반적인 니트와는 다르게 시원한 촉감이 느껴져 여름까지 착용이 가능하며 지나치게 달라붙지 않아 체형을 보완하는 효과가 있다. 칼라 디자인에 따라 폴로 셔츠형과 단추가 없는 버튼 리스형 두 가지 종류로 출시된다.

이 외에도 신축성과 경량성이 뛰어난 셋업 재킷과 팬츠, 허릿단에 히든밴드가 적용되어 착용감이 우수한 슬랙스와 스트레치 기능성 치노 팬츠, 수입원단을 사용해 고급스러운 멋이 돋보이는 수트, 피부에 닿는 면적이 적어 시원함이 극대화되는 시어서커 소재 재킷 등 실용적이면서도 감도가 높은 다양한 품목의 워셔블 시리즈를 만나볼 수 있다.

윤성혁 LF 마에스트로 팀장은 “땀이 많이 나는 무더운 날씨 속 번거로운 세탁이 가장 큰 고민거리로 부각됨에 따라 집에서도 간편하게 홈케어가 가능한 워셔블 제품을 대거 출시하기로 결정했다”라며 “워셔블 시리즈가 바쁜 일상 속 의류 관리에 드는 시간과 비용을 줄여주는 유용한 아이템으로서 고객들에게 상쾌한 여름을 선사할 것”이라고 말했다.

한편, LF의 공식 온라인 쇼핑몰 LF몰에서는 마에스트로의 워셔블 시리즈 출시를 기념해 6월 말까지 해당 제품 구매 시 적용 가능한 10% 할인 쿠폰을 제공한다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr