文대통령 개원 연설 5일 이후로 미룰수도

과거에도 의장단 선출과 대통령 개원연설 다른 날 진행…靑, 야당 동참 기다리며 협상 결과 주목

[아시아경제 류정민 기자, 손선희 기자] 청와대가 오는 5일로 염두에 둔 문재인 대통령의 제21대 국회 개원 연설을 미룰 수도 있다는 뜻을 밝혔다. 더불어민주당이 미래통합당과의 협의를 배제한 채 국회 일정을 강행할 경우 문 대통령이 개원 축하연설에 나서는 모습이 정치적으로 부담스럽다는 의미여서 여야 협상의 변수가 될 것으로 보인다.

청와대 고위 관계자는 3일 오전 아시아경제와의 통화에서 "국회법에 따라 법정 시한에 맞춰 개원은 이뤄져야 한다"면서도 "국회 의장단 선출과 개원식은 꼭 같은 날에 이뤄질 필요는 없다"고 말했다. 이어 "과거 국회 사례를 보면 의장단 선출과 대통령이 가서 개원을 축하하는 개원식은 같은 날에 하기도 하고 다른 날에 한 사례도 있다"고 덧붙였다.

실제로 과거에도 이 같은 사례가 있다. 2016년 20대 국회 개원 당시 의장단 선출(6월9일)과 개원식 및 대통령 개원연설(6월13일)이 각각 다른 날짜에 이뤄졌다. 2008년 18대 국회에서도 의장단 선출(7월11일) 후 이튿날에 개원식을 가졌다.

청와대 고위 관계자의 발언은 여당이 5일 국회 본회의를 열어서 신임 국회의장과 민주당 몫의 부의장을 선출하더라도 문 대통령 연설이 이뤄질 국회 개원식이 분리 개최될 수도 있다는 점을 시사한 것이다. 통합당이 국회 상임위원장 배분 문제 때문에 본회의에 불참할 경우 정치적인 부담을 완화하는 차원에서 문 대통령 개원 축하 연설을 다음 기회로 미룰 수 있다는 얘기다.

앞서 강기정 청와대 정무수석은 2일 김종인 통합당 비상대책위원장을 국회에서 만나 "국회 예산결산특별위원회가 구성돼야 하는 데 큰일이 났다. 대통령님은 5일날 개원 연설을 하시려고 문장도 다듬고 (있다)"고 밝힌 바 있다.

강 수석 주장은 청와대가 국회 개원에 발맞춰 예정된 프로세스를 준비하고 있다는 의미로 야당의 본회의 동참 여부와 무관하게 개원 연설을 하겠다는 것과는 결이 다르다는 게 여의도 정가의 분석이다.이에 따라 민주당은 통합당을 배제한 기존의 입장을 고수하기가 난처한 상황이 돼버렸다.

한편 김종인 통합당 비상대책위원장은 3일 이해찬 민주당 대표를 만나 국회 원 구성 문제를 논의할 방침이어서 여야의 막판 극적 타결 가능성도 남아 있다. 양당 대표는 핵심 쟁점인 법제사법위원장, 예결위원장 여야 배분 문제 등에 대한 조율에 나설 것으로 보인

