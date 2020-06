135+a 금융패키지 지원…소상공인·기업에 유동성 공급 총력

SPV 필요시 20조원 규모로 확대 방침

회사채 신속인수·차환발행 등 6조1000억원 지원

[아시아경제 장세희 기자]정부가 자금 지원이 절실한 소상공인, 중소기업, 기업들에 135조원+a 규모의 유동성 공급을 적극 지원한다. 소상공인, 중소 중견기업 긴급자금 조달과 기업 유동성 공급 등에 각각 40조원, 42조1000억원의 재정이 투입된다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 피해가 큰 곳에 직접 유동성을 공급하겠다는 것이다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 지난달 29일 정부세종청사에서 열린 '2020년 3차 추가경정예산(추경) 편성 상세 브리핑'에서 "이미 발표해 시행 중인 금융 안정 지원 패키지 대책 중에서 한은과 금융업계 등에서 공급한 53조원을 제외한 82조원의 유동성 공급을 할 계획이다"고 말했다.

먼저 소상공인, 중소·중견기업에 긴급자금 40조원을 공급한다. 산업은행, 수출입은행, 기업은행 등에 대한 출자·출연·보증 방식으로 1조9300억원을 지원한다. 수출 부진 등으로 어려움을 겪는 중소기업에게는 긴급 유동성 5조4000억원을 공급한다.

코로나 19로 피해가 큰 주력산업·기업에도 긴급 유동성 42조1000억원을 공급한다. 당초 정부는 채권시장안정펀드 20조원, 증권시장안정펀드 10조7000억원을 조성한 바 있다.

또 정부는 비우량 회사채·기업어음(CP)을 사들이는 10조원 규모의 특수목적기구(SPV)를 설립한다. 다만 정부는 매입 채권이 늘어나면 향후 SPV의 규모를 20조원으로 늘릴 방침이다.

SPV 재원은 정부 출자 1조원을 바탕으로 산업은행이 1조원 출자한다. 여기에 산은이 산업금융채권(산금채) 발행 등을 통해 조성된 재원으로 1조원의 SPV 후순위 대출자금 마련한다. 나머지 8조원은 한국은행이 책임지는 구조다. 정부가 출자하는 1조원은 3차 추가경정예산과 내년도 예산을 통해 각각 5000억원씩 마련한다는 방침이다.

이외에도 코로나19 피해 기업에 유동화 회사보증(P-CBO) 방식으로 5조원 규모의 자금을 지원한다. 정부는 오는 2021년에도 5조원을 추가로 공급할 방침이다. 또 회사채 신속인수(2조2000억원), 차환발행(1조9000억원) 등 6조1000억원 규모의 자금을 지원한다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr