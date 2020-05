'사랑의 콜센타' 임영웅X정동원 듀엣무대…감탄 자아내

이에 정동원, 임영웅은 함께 'A Whole New World' 무대를 선보였다. 두 사람은 완성도 높은 듀엣으로 감탄을 자아냈다. 두 사람의 무대에 모두 100점을 기대했지만, 아쉽게 96점을 기록했다.

신청자는 알라딘 OST 'A Whole New World'를 신청하며 "동원이 형, 그것 좀 해줘"라고 부탁했다.