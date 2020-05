회사 측은 "본 특허의 재조합 발현 벡터 및 형질전환된 재조합 식물체로부터 개파보바이러스 2 c 항원 단백질을 신속하게 고효율로 생산해 반려동물 백신으로 개발중"이라며 "이를 통해 국내외 사업화를 추진할 계획"이라고 설명했다.

