우즈, 미컬슨 제압 "이번에는 1홀 차 승리"(종합)

우즈와 미컬슨은 2018년 11월 미국 네바다주 라스베이거스 섀도크리크골프장에서 '캐피털 원스 더 매치 : 타이거 vs 필' 이벤트를 펼쳤다. 미컬슨이 당시 연장 4번째 홀까지 가는 접전 끝에 승리해 900만 달러 상금을 독식했다. '세기의 매치 2탄'이 열린 셈이다. 올해는 미국프로풋볼(NFL) 스타 페이턴 매닝과 톰 브래디(이상 미국)가 가세했다. 우즈와 매닝, 미컬슨은 브래디와 짝을 이뤘다.

'골프황제' 타이거 우즈가 25일(한국시간) 미국 플로리다주 허비사운드 메달리스트골프장(파72)에서 필 미컬슨(이상 미국)과 격돌한 '더 매치: 챔피언스 포 채리티(The Match: Champions for Charity)' 이야기다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산과 함께 전세계 프로골프투어가 중단돼 골프팬들의 시선이 더욱 집중됐고, 수익금 등 무려 2000만 달러(248억원)를 '코로나19' 극복 기금으로 모았다는 특별한 의미를 더했다.

우즈-매닝 vs 미컬슨-브래디 '2대2 매치', '코로나19' 극복 기금 248억원 모아