전경련 "한국판 뉴딜 핵심 '스마트시티' 성공여부 민간에 달려"

아울러 핀란드 헬싱키 칼라사타마의 성공 비결은 각 주체의 자발적인 참여라고 전경련은 소개했다. 핀란드 정부는 칼라사타마 구역에 ‘하루 한 시간 더(One More Hour a Day)’라는 슬로건을 내걸고 스마트구역 조성을 추진하고 있다. 주민, 기업, 시민단체, 공무원 등으로 구성된 ‘혁신자 클럽’(Innovator‘s Club)을 통해 도시문제를 발굴하고 해결할 수 있는 솔루션을 검증하는 체계를 구축했다. 핀란드는 이 체계를 통해 2017년 세계 최초로 무인 자율버스를 일반 도로에서 시범 운행하는 등 20여 가지 스마트시티 서비스 사업을 실증하면서 경쟁력을 드러냈다.

