HMM-카카오 전략적 파트너십 체결…AI·빅데이터 등 협력

[아시아경제 유제훈 기자] 한국 최대 해운사인 에이치엠엠(HMM)이 국내 대표 IT 플랫폼 사업자인 카카오엔터프라이즈와 전략적 파트너십을 맺고 인공지능(AI)·빅데이터 공동연구 등 협력에 나선다.

