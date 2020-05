[굿모닝 증시] "경제 재개 아직 이르다"…美 증시도 2%대 출렁

◆강재현 현대차증권 연구원= 5월 들어 미국 증시에선 IT, 커뮤니케이션, 건강관리 등 고밸류 성장주들이 유의미한 성과를 내고 있다. 4월 에너지, 소재, 산업재 금융 등 경기민감 업종이 양호한 성적을 낸 것과 대비된다.

