트럼프, 美 공무원 기금 中 주식 투자 제동

CNBC방송에 따르면 기금을 운영하는 연방퇴직저축투자위원회(FRTIB)는 MSCI ACWI ex USA IMI 지수에 대해 올해말부터 투자에 나설 예정이었다. 지수를 설계한 모건스탠리캐피탈인터내셔널에 따르면 이 지수는 선진시장과 중국을 포함한 신흥시장 기업들의 주식들을 편입하고 있다.

