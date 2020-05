구찌, 대림미술관서 전시 개최 '이 공간, 그 장소: 헤테로토피아'

대림미술관의 4개층에 걸쳐 열리는 이번 전시를 위해 독립예술공간이 선정됐다. 시청각(Audio Visual Pavilion), 합정지구(Hapjungjigu), 통의동 보안여관(Boan1942), d/p, 오브(OF), 탈영역우정국(Post Territory Ujeongguk), 공간:일리(space illi), 스페이스 원(Space One), 취미가(Tastehouse), 화이트노이즈(White Noise)는 각각 자신의 팀이 고안한 프로젝트를 큐레이터와 함께 선보이게 되는데, 여기에는 참가하는 공간이 대표하거나 지지하는 한 명 혹은 여러 아티스트들의 작품도 포함된다.

[컬처&라이프부 최정화 기자] 이탈리아 럭셔리 브랜드 구찌(Gucci)의 멀티 레이어(Multi-layered) 프로젝트 ‘이 공간, 그 장소: 헤테로토피아(No Space, Just a Place. Eterotopia)’가 오는 7월 12일까지 서울 대림미술관에서 개최된다.