[단독]애국기업 '신성통상' 직원들 피눈물…욕설·폭행·성희롱 논란

C 상무에 대한 성희롱 제보도 있다. 한 제보자는 "술자리에서 부하 직원의 남자친구를 언급하면서 성희롱적인 발언은 물론 신입 채용 시 여직원 나이가 많아서 곤란하다는 는 등 차별적인 발언을 수시로 한다"고 주장했다. 신성통상 신성통상 005390 | 코스피 증권정보 현재가 1,110 전일대비 5 등락률 +0.45% 거래량 1,067,646 전일가 1,105 2020.04.20 10:28 장중(20분지연) close 은 "C 상무에 대해 성희롱 관련 직원들의 제보는 전혀 없었고, 오히려 언어 사용에 신중한 분으로 이런 제보는 당황스럽다"면서 최근 회사 자체가 논란에 휩싸이면서 음해의 가능성이 있을 수 있다는 점을 시사했다.

