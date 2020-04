[드링킷] 세계가 인정한 우리 술

전 세계에서 수출되는 인기만점 우리 전통주

나라의 위상을 빛내는 것은 인물들만 있는 것이 아니다. 전통주 역시 우리나라, 한국을 빛낼 수 있다. 아시아는 물론이고 유럽시장에까지 넓게 퍼져나가고 있는 우리나라 인기 전통주를 소개한다. 글로벌 한 우리 술을 맛보지 않을 수 없지!

보해복분자주

사진='보해양조' 공식홈페이지

우리나라에서도 꽤 많은 소비자들이 찾는 '보해복분자주'는 유럽 등 전세계 24개국 이상에 수출되고 있다. 이 녀석이 기특한 건 ‘Dokdo, the first place of sunrise in Korea’ 라는 문구를 인쇄해 수출되고 있다는 점. 이를 통해 한국이라는 나라에 관심을 가질 수 있게 하고, 독도를 세계에 알리는 역할을 한다.

도수 14도

맛은 어때?

새콤달콤하면서도 끝 맛이 깔끔해, 기름지거나 무거운 음식들과 잘 어울린다. 복분자 특유의 향을 잘 살려낸 술이라 국내외 술꾼들의 입맛을 사로잡았다지. 느끼하고 기름진 음식을 먹을 때, 함께 마셔보자.

고구마증류주 려25

사진=네이버쇼핑'국순당여주명주' / 국순당여주명주 려 고구마증류소주 25도

힙한 전통주에서도 소개한 바가 있는 ‘고구마 증류소주 려’. 기존 쌀로 만든 증류소주와 달리 고구마가 주재료라 궁금증을 유발한다. 100% 국내 농산물만을 이용한 전통주로 작년부터 미국으로 수출되고 있다. 게다가 ‘2020 대한민국 주류대상’ - 프리미엄 소주 26도 미만 부문에서 대상을 수상한 경력이 있어 더욱 믿음 가는 녀석.

도수 25도

맛은 어때?

고구마 향이 목을 달콤하게 적셔주고 끝으로 갈수록 산미가 느껴진다.. 높은 도수에 비해 끝 맛이 강하지 않은 편. 바닷가에서 회를 맛 볼때 마시는 것을 추천한다.

우렁이쌀 청주

사진='양촌양조' 공식홈페이지

‘우렁이쌀 청주’는 ‘우렁이 농법’으로 생산된 쌀로 제조되었다. 미국에도 수출되고 있는데, 특히 뉴욕을 겨냥하고 있다고. 2020 대한민국 주류대상-청주 부문에서도 대상을 수상했다.

도수 14도

맛은 어때?

깊으면서도 달콤한 곡물의 여운이 참 좋은 술. 감미료가 전혀 첨가되어 있지 않아 찹쌀 특유의 달콤하고 고소한 맛이 인상 깊다. 전통 약주와는 또 다른 맛이며 끝 맛은 청량감이 있는 편이다.

이강주 19도

사진='전주 이강주' 공식홈페이지

이미 너무 유명한 우리나라 전통주 '이강주'는 전통 리큐르다. 네덜란드에 자체 영업소를 개설해 세계에 수출하고 있다. 2020년 설 명절을 맞이해 청와대가 선정한 선물세트에 이름을 올린 술이기도 하다.

도수 19도

맛은 어때?

젊은 세대를 겨냥한 술이어서 향은 강하지만 목 넘김이 기존 전통주 보다 아주 부드러운 것이 특징. 처음에 느껴지는 배의 맛이 달콤하면서도 계피의 맛이 약간은 매콤함을 느낄 수 있다. 크림이나 치즈 등을 올린 음식과 함께 마시면 궁합이 좋을 듯하다.

